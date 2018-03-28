Создатель YouTube-канала «Свои люди в такси» и одноименной группы во «ВКонтакте» пожаловался на увеличение комиссии при работе с «Яндекс.Такси». Теперь водителям приходится отдавать до 30 % от суммы заказа.

По данным блогера, с 23 марта сервис «Яндекс.Такси» ввел фиксированный процент комиссии, зависящий от тарифа. С этого момента сервис дополнительно берет НДС в размере 18 % от суммы комиссии и по 5,5 рубля за каждый заказ с использованием ПО «Яндекс.Такси». Сильнее всего комиссия выросла для столичных водителей, утверждает таксист.

До введения измений комиссия при заказе на 200 рублей составляла 16,41 % с учетом НДС и платой за ПО «Яндекса». К этому еще прибавляются сборы таксопарков, на которые работают водители, если у них нет своего ИП. Обычно эти комиссии составляют 4–5 % от стоимости заказа. Соответственно, раньше таксисты отдавали посредникам около 20,5 %.

Теперь комиссия «Яндекс.Такси» вместо 18 % составляет 21,24 % плюс 5,5 рубля на тарифе «Эконом», а на тарифе «Комфорт» — 24,15 % плюс 5,5 рубля вместо 20,47 %. С учетом комиссии таксопарков водители отдают по 26–29 % от стоимости заказа.

«Долгое время размер нашей партнерской комиссии был ниже рыночного и к тому же в подавляющем большинстве городов был динамическим — то есть зависел от стоимости поездки. Теперь комиссия будет фиксированной, независимо от цены», — ответили на обвинения в «Яндекс.Такси».

Источник: vc.ru