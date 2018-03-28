Эксперты Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, провели исследование более чем 13 миллионов человек и выяснили, как дорога на работу сказывается на психике.

Оказалось, что работники, вынужденные преодолевать более 500 километров ради работы, на 15 % чаще берут больничный из-за психических заболеваний, чем сотрудники, проезжающие менее десяти километров. Сотрудники, чьи семьи живут в других городах, чаще жалуются на депрессивные расстройства, чувство страха и беспокойство.

Однако на здоровье влияют и ежедневные поездки длиной в 50 километров. Из-за таких расстояний сотрудники пропустили в 2017 году 3,2 рабочих дня. Те, кто проезжал более 500 километров, отсутствовали по психическим причинам 3,4 дня. А работающим на удалении десяти километров от дома нездоровилось только 2,9 дня в течение года.

В общей сложности количество дней, которые немцы провели на больничном из-за проблем с психикой, за последние десять лет выросло на 68 %. Это самый высокий рост среди всех видов заболеваний.

Недавно ученые выяснили, как мысли о работе влияют на здоровье.

Источник: ТАСС