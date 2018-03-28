В ближайшие часы в Московском регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Они сохранятся до утра четверга, 29 марта.

МЧС рекомендовало москвичам «минимизировать время пребывания на открытом воздухе». Дома следует закрыть окна и форточки, а также использовать системы кондиционирования.

По словам пользователей, предупреждение ведомства связано с выхлопными газами, которые не рассеиваются из-за слабого ветра.



С начала декабря жители Москвы и Подмосковья более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником зловония полигон твердых бытовых отходов «Кучино». В свою очередь, МЧС обещало накрыть свалку спецматериалом от неприятного запаха.

The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: МЧС