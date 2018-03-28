Созданный осенью 2017 года Центр исследований и разработки программ освоения Луны расформируют, сообщает источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли. Вероятная причина в том, что центру так и не нашли применения и финансирования.

«Центр не заработал. Скорее всего, он будет либо ликвидирован, либо объединен с другими подразделениями предприятия», — уточнил собеседник. Центр создали на базе предприятия по пилотируемой космонавтике — РКК «Энергия». По словам источника, проект не согласовали с Роскосмосом, и за полгода его существования не набрался штат.

Задачей центра было объединить отечественный опыт в исследовании Луны. Полученную информацию хотели использовать для подготовки пилотируемой экспедиции на спутник.

Источник: РИА «Новости»