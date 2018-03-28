Сотрудники ОМОНа задержали около 20 жителей подмосковной Коломны, участвовавших в акции против мусорного полигона «Воловичи». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на активистку Ирину Налетову.

По информации телеграм-каналов «Левый блок» и «Нет свалке в Коломне», задержания проходят «массово и беспорядочно». Каждые несколько минут из толпы протестующих забирают по пять-семь человек.

«Люди продолжают приезжать, и самое страшное, что здесь очень много детей. Люди идут к машинам с детьми от трех-четырех лет», — рассказал «Ведомостям» один из протестующих.

25 марта жители Коломны перекрыли дорогу к мусорному полигону «Воловичи».

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источники: «Новая газета», «Ведомости»