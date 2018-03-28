Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Изменение ставки НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект об изменения ставки НДФЛ в зависимости от дохода граждан. Документом предлагается снизить налог до 5 % для россиян, чей годовой доход не превышает 100 тысяч рублей, и повысить от 15 до 25 % для тех, кто зарабатывает более 3 миллионов рублей в год. Таким образом, нынешняя ставка НДФЛ в размере 13 % сохранится для большинства налогоплательщиков.

Безопасная эвакуация

В Telegram появился бот «Открой дверь!» для сбора жалоб на закрытые эвакуационные выходы в торговых центрах и других общественных местах. Полученные сведения будут автоматически направляться в прокуратуру. В свою очередь, МЧС выпустило инструкцию о правилах эвакуации из торговых центров.

Массовые задержания в Коломне

Вечером в Коломне начались задержания участников акции против московского мусора, который свозят на полигон «Воловичи». По словам очевидцев, протестующих задерживали «массово и беспорядочно».

Ненужные исследования Луны

Созданный осенью 2017 года Центр исследований и разработки программ освоения Луны расформируют. Вероятная причина в том, что центру так и не нашли применения и финансирования. Также проект не согласовали с Роскосмосом, и за полгода его существования не набрался штат.

Самые дешевые города Европы

Компания Post Office Travel Money представила список европейских городов, отдых в которых этой весной обойдется дешевле всего. Лидером рейтинга стал Краков, за ним следуют Вильнюс, Рига, Варшава и Будапешт. Дороже всего отдых обойдется в скандинавских странах — Швеции, Норвегии и Исландии.

Региональная «Яндекс.Еда»

Агрегатор по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» начнет работу в регионах. Расширение начнут с Петербурга, а до конца года сервис запустят и в других городах-миллионниках. Также у компании есть планы экспансии за пределы России.