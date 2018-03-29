Снег в Московском регионе полностью исчезнет к концу апреля. Сейчас же высота сугробов превышает норму более чем в полтора раза.

«По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20–25 апреля. На полях и в пригородах он сойдет не раньше середины месяца. С городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы», — уточнил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, несмотря на аномальную высоту сугробов, плотность снега в столице сейчас низкая. Это объясняется тем, что основной вклад в снежный покров внесли осадки, выпавшие в феврале, а не в декабре и январе. Существенных снегопадов в апреле синоптики не ожидают.

Одновременно с этим в Гидрометцентре призвали готовиться к половодью. «Оно будет около нормы, если не будет „дружной весны“, когда температура воздуха превышает норму на 8–9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики заявили, что метеорологическая весна придет в Москву в первых числах апреля. Среднесуточная температура закрепится выше нуля градусов.

Источник: «Москва»