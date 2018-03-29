Московские власти пытаются договориться о захоронении отходов в Тверской области после закрытия нескольких мусорных полигонов в Подмосковье.

«Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны. Это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать. Местные власти заявляют, что им это не нужно», — рассказал глава «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов.

Тверские власти отвечают на предложение Москвы отказом. На заседании правительства губернатор Игорь Руденя заявил, что прием мусора из других регионов не должен становиться бизнесом для муниципальных властей. «К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверского региона, будущего нашей территории», — заявил он.

С 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.

В 2017 году власти Подмосковья по распоряжению президента Владимира Путина закрыли четыре мусорных полигона. Всего за пять лет в регионе закрылись 24 из 39 свалок. Выделить Москве землю под новые полигоны область отказалась.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «РБК»