МИД России предложит президенту Владимиру Путину закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Этот шаг станет ответом на закрытие российского представительства в Сиэтле, пишут «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения», — рассказал собеседник издания.

Окончательное решение останется за Путиным, добавил он. Президент сможет скорректировать предложения МИД.

Ранее посольство России в США запустило опрос в твиттере. Подписчикам предложили выбрать, какое американское генконсульство следует закрыть. Наибольшее число голосов набрало представительство в Петербурге.

«Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли в понедельник», — заявила пресс-атташе американского посольства в России Мария Олсон.

США, Канада и страны ЕС решили выслать российских дипломатов после скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Источники: «Известия», твиттер посольства России в США