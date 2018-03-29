В метро начали продавать новую партию розовых колец с функцией карты «Тройка». Первую выпустили в феврале ко Дню всех влюбленных.

В поземке уточняют, что в продаже появились более 150 розовых колец. Также пассажиры могут приобрести черные кольца. Стоимость проездного-сувенира составляет 2 200 рублей. Его можно использовать везде, где действует карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце и в наземном транспорте.

Сувенирные витрины с кольцами можно найти на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии. Также сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» Замоскворецкой линии и «Трубная» Люблинско-Дмитровской.

Источник: «Москва»