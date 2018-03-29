Власти Волоколамска заявили о новом выбросе свалочного газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово», в результате которого предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 12 раз.

По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева, проблема возникла из-за безветрия. «Понятно, что превышение временное, оно рассеется», — добавил он. Чиновник также уточнил, что угроза новых выбросов сохраняется до тех пор, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Предполагается, что она заработает к 15 июня.

Специалисты МЧС и Роспотребнадзора сообщения местных властей не подтверждают. По их информации, за прошедшие сутки в воздухе в районе полигона «Ядрово» не регистрировали превышения содержания вредных веществ.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

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Источник: ТАСС