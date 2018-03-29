Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил скандал из-за «дела Скрипаля» с действиями, описанными в начале романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Это похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании

По мнению Джонсона, Россия думала, что европейские политики не смогут дать ей ответ, так как «морально слабы, зависимы от углеводородов и хронически избегают рисков».

Он добавил, что терпение Европы лопнуло. «Высылки российских дипломатов произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела, и когда по всему миру — на трех континентах — страны почувствовали готовность сказать „Хватит“», — заявил Джонсон на встрече с главами дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне.

Ранее вслед за Великобританией о высылке более 100 российских дипломатов объявили более 20 стран. 60 россиян выдворят из США, еще 13 — из Украины. К протесту также присоединились Австралия, Канада, Ирландия, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. Также санкции отчасти поддержали в Исландии. В Кремле уже предупредили об ответных санкциях за «стадную» высылку представителей дипмиссии.

Поводом для принятия санкций послужил скандал из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания сразу заподозрила в этом Россию. Кремль свою причастность к атаке отрицает.

Источник: «Коммерсантъ»