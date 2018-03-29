Москвичка Елена Батова обвинила главу Мещанского совета депутатов от «Единой России» Александра Закускина в нападении. На инцидент обратил внимание политик Дмитрий Гудков.

Как рассказала Батова у себя в фейсбуке, вечером в понедельник, 26 марта, она приехала к своему учителю живописи Андрею Смирнову в мастерскую в Варсонофьевском переулке. «Пока я ждала Андрея, к арке подъехал лимузин, из которого вышел мужчина в очках и прошел в дверь арки. Когда мы прошли в дверь арки с Андреем, мужчина преградил нам путь, стал напористо выяснять кто мы такие и на каких основаниях здесь находимся», — написала Батова.

По словам москвички, мужчина «очень агрессивно стал нападать», утверждая, что нежилые помещения могут использоваться только в рабочее время, поэтому Батова и Смирнов находятся на территории незаконно и «должны убраться прямо сейчас, так как он здесь проживает и не потерпит посторонних на своей территории».

«Мужчина схватив меня за пальто, начал выволакивать из арки в сторону калитки. <…> Андрей пытался вклиниться между нами, чтобы защитить. Тогда мужчина ухватил мой шарф, начал силой тянуть, удушая меня. Я закричала, зовя на помощь. Тогда мужчина что есть силы дернул за удушающий меня шарф — я чуть не упала на землю, в шее была адская боль, я плакала от боли и ужаса происходящего», — описывает события Батова.

После этого девушка позвонила в полицию и сделала пару снимков нападавшего, по которым знакомые художника узнали в нем депутата Закускина. Они также рассказали, что ранее глава округа насылал на мастерскую пожарную инспекцию, «чтобы досадить художникам». Теперь депутат угрожает Смирнову, обвиняя его в клевете по статье Уголовного кодекса. У Батовой, по информации Гудкова, диагностировали растяжение связок шейных позвонков.

Закускин назвал обвинения «наглой ложью» и провокацией, пожаловался на художников, якобы устраивающих по ночам опасные для дома пьянки, и опубликовал запись с домовой камеры, на которой видно, как он общается с Батовой и Смирновым. На видео факт нападения не зафиксирован, однако девушка заявила, что депутат выложил лишь «последние 30 секунд видеозаписи, трусливо скрыв предыдущие 2 минуты, как он преградил путь, распускал руки».

Источники: Елена Батова, Дмитрий Гудков, Александр Закускин