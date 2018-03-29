Совет депутатов района Хамовники запустил локальное СМИ. Об этом в своем фейсбуке объявил журналист и депутат округа Илья Азар.

Издание получило название «МОХ» (муниципальный округ Хамовники). По словам Азара, новое медиа сосредоточится на проблемах, конфликтах и событиях района, в том числе культурных, а также будет рассказывать об интересных местных жителях и «симпатичных заведениях».

В числе первых материалов издания — интервью с комментатором и жителем района Георгием Черданцевым и сюжет о том, как заказчик строительства элитной недвижимости лишает местных жителей двора и проезда для пожарных машин.

Проект не имеет финансирования, поэтому Азар объявил о поиске людей, готовых писать и придумывать темы для издания.

Источник: Илья Азар