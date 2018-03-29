Во время сбоя в работе Telegram мошенники устроили фейковую акцию с раздачей криптовалюты.

В качестве компенсации за длившиеся более трех часов неполадки сервиса пользователям обещали подарить криптовалюту Ethereum. Для участия в акции предлагалось отправить от 0,5 до 5 ETH по адресу, зашифрованному в QR-коде. В ответ участникам полагался выигрыш в размере от 5 до 100 ETH.

Рекламные сообщения размещали с фейкового аккаунта Павла Дурова в комментариях к реальным твитам основателя мессенджера. За час хакеры заработали порядка 3,5 тысячи долларов.

Считается, что это была спланированная акция. Аферисты профессионально продвигали свои посты вверх, а под ними оставляли комментарии от победителей псевдоконкурса.

«Была использована классическая схема социальной инженерии: мошенники сыграли на неприятном инциденте для пользователей Telegram и пообещали им участие в некой промоакции, где они за скромные деньги могут стать обладателями большого денежного приза. Свою роль сыграло доверие к лидеру Telegram, в ветке которого и появился фальшивый аккаунт, внешне никак не отличимый от реальных комментариев Дурова», — комментируют фейковую акцию эксперты.

The Village рассказывал, как на сбой Telegram отреагировали авторы популярных каналов и пользователи соцсетей.

Источник: Group-Ib