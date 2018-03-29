Дмитрий Песков — о необходимости оппозиции объединиться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о неиспользованных политиком Алексеем Навальным возможностях объединиться с другими оппозиционными кандидатами. Об этом представитель Кремля заявил во время выступления на факультете медиакоммуникаций НИУ ВШЭ.
Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее.
Обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной. Но только из-за своего эго... Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. Он не смог этого сделать, не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и Явлинский.
дмитрий песков, пресс-секретарь президента России
«В политике сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции», — добавил Песков.
Навальный отреагировал на замечания пресс-секретаря президента в своем Telegram-канале.
Недавно политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков заявили о создании антипутинской партии «Партия перемен».
Источник: Twitter
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