Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее.

Обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной. Но только из-за своего эго... Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. Он не смог этого сделать, не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и Явлинский.

дмитрий песков, пресс-секретарь президента России