Центр организации дорожного движения и ГИБДД призывают автовладельцев подождать со сменой зимних шин на летние из-за гололедицы по утрам.

Несмотря на солнечную сухую погоду, водителям советуют ездить в апреле на зимней резине. Поменять шины можно, когда установится стабильная плюсовая температура. Обратить внимание нужно и на перепады температуры между отрицательными и положительными значениями ночью и утром.

Ранее синоптики заявили, что метеорологическая весна придет в Москву в первых числах апреля. Среднесуточная температура закрепится выше нуля градусов. При этом снег в Москве и области полностью растает к концу апреля.

Источник: агентство «Москва»