Жители Кемерова совместно с общественными организациями и предпринимателями создали центр помощи пострадавшим из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Центр предлагает получить бесплатную юридическую помощь. Юристы добьются прозрачного расследования случившегося и будут защищать интересы пострадавших. В частности, адвокаты помогут с подачей гражданских исков.

Обратиться сюда можно и за психологической помощью. Специалисты на безвозмездной основе поддержат не только пострадавших и семьи погибших, но и людей, получивших психологическую травму в связи с трагедией.

Кроме того, центр занимается трудоустройством кемеровчан, потерявших работу из-за пожара. Помимо помощи пострадавшим в пожаре, организация обещает предоставлять объективные данные о погибших и виновных в трагедии.

Чтобы получить помощь центра, нужно заполнить форму обратной связи на сайте или обратиться по телефону: +7 (800) 550-82-03.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

The Village рассказывал, как еще можно помочь жителям Кемерова.

Источник: Сайт центра