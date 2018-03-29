Центр исследований кондитерского рынка сообщил, что в 2017 году россияне съели рекордное количество кондитерских изделий.

В год человек съедает в среднем 24,5 килограмма сладкого. Показатель вырос по сравнению с 2016 годом на 2 %. При этом расходы на сладости составили 7 097 рублей с человека и превысили прогнозируемые траты в районе 6950-7000 рублей в год.

Самым популярным видом сладостей у россиян в прошлом году стали шоколад и шоколадные изделия. Выяснилось, что в среднем покупатели съедают до 5 килограммов шоколада в год. Другой значительной статьей расходов остаются мучные изделия вроде печенья, вафлей, пряников, кексови рулетов. Среди сладких предпочтений граждан называются также торты с пирожными, сахаристые изделия и карамель.

В ближайшее время эксперты предсказывают увеличение спроса в пользу более дорогих видов сладкого, например шоколадных изделий. При отсутствии резких изменений в экономике расходы на сладости в течение года могут вырасти на 5-7 %.

Источник: ТАСС