Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Сбой в Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, который длился больше трех часов. Неполадки из-за проблем с электроснабжением в дата-центре затронули пользователей в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке.

Без еды человек может прожить 20-25 дней

Без воды - до 10 дней

Без Телеграма - не больше часа — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 29 марта 2018 г.

Очередной выброс в Волоколамске

На полигоне «Ядрово» из-за очередного выброса свалочного газа предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 12 раз. В то же время МЧС и Роспотребнадзор превышения вредных веществ в воздухе не зарегистрировали. Власти считают, что проблема возникла из-за безветрия и сохраняется до 15 июня, когда запустят систему принудительной утилизации газа.

Объедание сладким

В 2017 году россияне съели рекордное количество кондитерских изделий, отчитался центр исследований кондитерского рынка. В среднем человек съедает 24,5 килограмма сладкого и тратит на это порядка 7 тысяч рублей ежегодно. Самыми популярными видами сладостей оказались шоколад, шоколадные и мучные изделия, а также торты с пирожными.

Законный GetContact

Роскомнадзор решил не блокировать мобильное приложение GetContact, показывающее пользователям, как они записаны в чужих телефонных книгах. Создателей проекта обязали выполнить требования регулятора: теперь GetContact начнет уведомлять об использовании персональных данных. Предупреждения будут рассылать по СМС или через мессенджеры.

Просьба «не сгореть»

Жильцов комплекса «Зималето» в Петербурге попросили «не сгореть» до установки в здании пожарных рукавов в апреле. Объявление вывесили в подъезде дома. В управляющей компании отсутствие средств для тушения пожаров объяснили воровством.

Навальный-нарцисс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о неиспользованных Алексеем Навальным возможностях объединиться с другими оппозиционными кандидатами. По его словам, политик мог сотрудничать с Ксенией Собчак, Дмитрием Гудковым или Борисом Немцовым, но не сделал этого «из-за своего эго». Песков также назвал Навального болезненным нарциссом и эгоистом.