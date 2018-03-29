Россия вышлет 60 американских дипломатов, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ранее аналогичное число отечественных дипломатов выдворили из США в связи с отравлением Скрипалей.

Среди ответных мер также закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге. Накануне МИД запустил в твиттере опрос, участникам которого предлагалось решить, какое из представительств закрыть — в Петербурге, Владивостоке или Екатеринбурге. До этого Штаты объявили о прекращении работы российского посольства в Сиэтле.

«В отношении остальных стран тоже зеркально все: в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий», — объявил Лавров. Дипломаты обязаны покинуть страну до 5 апреля.

26 марта более 20 государств, среди которых США, Канада, Украина и страны Европейского союза, выслали в общей сложности 152 российских дипломата. Решение приняли в знак солидарности c Великобританией на фоне скандала с отравлением Скрипалей.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Петербурге и Британский совет. Последний уже отменил несколько мероприятий в Москве.

Источник: ТАСС