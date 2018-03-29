«ВКонтакте» ограничила доступ к информации на страницах пользователей, погибших при пожаре в Кемерове. Теперь просматривать информацию таких аккаунтов могут только их друзья.

«В последние годы после крупных катастроф и трагедий социальные медиа, в том числе Telegram-каналы, зачастую используют информацию из аккаунтов в „ВКонтакте“, Facebook и размещают у себя подробности личной жизни пострадавших, их родных и близких», — рассказали представители соцсети.

По их словам, приватность на страницах жертв трагедии повысили в рамках «обычной практики по защите профилей пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене».

Контент, размещенный при жизни пользователей, сохранят, но доступ к основной инфомации будет только у друзей умерших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

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Источник: ТАСС