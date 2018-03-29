Обновление: добавлена информация о начале введения режима ЧС

В подмосковном Волоколамске у здания администрации проходит митинг, на котором должен решиться вопрос об объявлении в районе режима ЧС из-за мусорного полигона «Ядрово». По данным местных активистов, в ночь с 28 на 29 марта уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 87 раз.

По сообщению группы «Ядрово. Задыхаемся», акция началась в 20:00. Очевидцы заявляют о шести тысячах участников митинга. К митингующим вышел мэр города Петр Лазарев. Он заявил, что режим ЧС введут завтра, 30 марта. Однако затем власти уточнили, что вместе этого будет введен режим повышенной готовности к ЧС. Следить за происходящим в режиме онлайн можно здесь.

Еще одну акцию жители Волоколамска проведут в воскресенье, 1 апреля. Мероприятие начнется на городской площади в 12:00 и ориентировочно продлится до 15:00. Ожидается, что в акции примут участие порядка 5 тысяч неравнодушных граждан.

UPD (22:50): И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев заявили о начале ввода режима ЧС: «Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС». С решением ознакомят комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС Московской области.

Жителям Волоколамска тем временем пообещали выдать индивидуальные средства защиты. «В школах решается вопрос установки приборов, которые убивают в воздухе вот эти все штуки, — ультрафиолетовые лампы», — добавили власти, пообещав закрыть полигон «Ядрово».

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «ВКонтакте»