Министерство чрезвычайных ситуаций начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска респираторы и маски из-за вредных выбросов с мусорного полигона «Ядрово».

В ведомстве заявили, что первая партия средств индивидуальной защиты уже передана жителям. Школы продолжат работать в обычном режиме, но респираторы и маски туда пока не поступали. Готовится закупка еще одной партии.

Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало. Вместо него действует режим повышенной готовности к ЧС. Ведомство обещает усилить мониторинг обстановки в городе и подготовить планы эвакуации.

Местные жители решением не вводить ЧС недовольны. Они собираются на новую акцию протеста 1 апреля.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «Интерфакс»