Сегодня в 10:00 на день раньше запланированного срока возобновили работу три станции Таганско-Краснопресненской линии метро — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Их закрывали для присоединения строящейся Кожуховской линии.

Компенсационные автобусы будут работать до 13:00. После этого на временные выделенные полосы допустят всех автомобилистов. Камеры фотовидеофиксации будут отключены, однако все временные знаки и другое оборудование уберут только к утру 31 марта. Также отменяются все временные перекрытия в районе закрытых станций. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции «Выхино» с 13:00.

Источник: «Москва»