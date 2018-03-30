Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима троих активистов организации «Христианское государство». Выступившие против фильма «Матильда» подожгли автомобили возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

Виновными в поджоге признали Юрия Калинина, брата лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также активистов организации Александра Баянова и Дениса Манталуце. Ранее подсудимые сознались в поджогах и заключили сделку со следствием. За это наказание для них уменьшили на полгода.

Подробнее об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Источник: «Медуза»