Apple разрешит пользователям из Европы скачивать личную информацию о себе, которой владеет компания. Сюда относятся, например, музыкальные предпочтения и данные календаря.

Сделать это можно будет в начале мая на обновленном сайте управления своим Apple ID. Здесь же можно будет временно деактивировать аккаунт или полностью удалить его. В других регионах функция появится позднее.

В компании утверждают, что изменения продиктованы регламентом ЕС о защите данных, который вступит в силу 25 мая. Однако Bloomberg пишет, что такие меры приняли на фоне масштабной утечки данных пользователей Facebook.

Расширенная информация о данных и конфиденциальности появилась и в обновленной iOS. Теперь Apple будет всякий раз уведомлять пользователей об обработке персональных данных.

Ранее Facebook обвинили в утечке информации о пользователях к британскому агентству Cambridge Analytica. Его подозревают в сотнях случаев вмешательства в выборы, в том числе при избрании президента США Дональда Трампа. На фоне скандала акции Facebook уже подешевели на 11 %. Самого Марка Цукерберга вызывают в Европарламент, чтобы получить доказательства того, что деятельность соцсети не угрожает демократии.

Источник: The Bell