Учащиеся факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики подготовили обращение к руководителю направления «Журналистика» Сергею Корзуну в связи с отказом опубликовать запись студенческого ток-шоу «В точку» с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Мы считаем, что это цензура, более того, цензура со стороны факультета журналистики. Факультета, где на протяжении четырех лет нас учат журналистской этике.

Мы не согласны с позицией руководства и не хотим, чтобы она отождествлялась с позицией всех студентов нашего факультета и всей Высшей школы экономики Студенты НИУ ВШЭ

Студенты отметили, что обычно запись программы «В точку» анонсируется на факультете и ее может посетить любой желающий. Сейчас же даже те, кто оказался в студии по личному приглашению, до начала программы не знали, кто окажется гостем.

Свое обращение руководству студенты ВШЭ пока не отправили.

Дмитрий Песков уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его мнению, в решении руководства факультета удовлетворить его просьбу не публиковать видео нет никакой цензуры. «Мы просто не договорились, точнее неточно договорились. Я исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, а им хотелось понять меня. У них было иное понимание», — рассказал пресс-секретарь президента о конфликте со студентами-журналистами.

29 марта Дмитрий Песков стал гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он впервые прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Леонида Слуцкого и поведение Владимира Путина в Кемерове.

Предыдущие выпуски выкладывали полностью, но после встречи с Песковым в официальном сообществе ток-шоу опубликовали лишь короткие видео и фотографии. Полную запись встречи руководство университета решило не размещать в Сети по просьбе самого Пескова. Текстовую версию ток-шоу можно прочитать здесь.

Источник: Meduza