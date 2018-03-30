Жители российских городов призывают устроить акцию бойкота торговых центров в субботу, 31 марта. С ее помощью россияне хотят привлечь внимание руководства моллов к проблемам безопасности после пожара в Кемерове.

В частности, владельцев ТЦ хотят обязать провести учебные эвакуации для общественности и СМИ. Так граждане смогут быть уверены в готовности центров к чрезвычайным ситуациям.

Призываю присоединиться к акции #Бойкот_ТЦ - откажитесь в субботу, 31 марта, от визита в любые торговые центры. Надо напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни, а сделать это можно только через кошелек - по-другому они никогда не поймут. — Прогре$$ для $ША (@US__progress) 27 марта 2018 г.

Нужно устроить #бойкотТЦ.

Одни выходные провести дома или на природе.

Массовый отказ от посещения ТЦ по всей стране будет акцией скорби, если действующая власть не хочет признавать свои ошибки и объявлять траур.



Иначе об этой проблеме забудут и ничего не изменится. — Офисный Планктон (@5plankton) 26 марта 2018 г.

Мнения граждан о бойкоте резко разделились. Несогласные с акцией назвали идею бредом. В качестве аргументов защитники ТЦ отметили, что это скажется на зарплатах сотрудников моллов.

В свою очередь торговые центры, чтобы не потерять клиентов, начали объявлять распродажи. Скидки в день запланированного бойкота предлагают, например, гипермаркеты «Ашан», «Лента» и «М.Видео».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.