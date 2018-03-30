ТЦ устроили распродажи из-за призыва к их бойкоту после трагедии в Кемерове
Жители российских городов призывают устроить акцию бойкота торговых центров в субботу, 31 марта. С ее помощью россияне хотят привлечь внимание руководства моллов к проблемам безопасности после пожара в Кемерове.
В частности, владельцев ТЦ хотят обязать провести учебные эвакуации для общественности и СМИ. Так граждане смогут быть уверены в готовности центров к чрезвычайным ситуациям.
Мнения граждан о бойкоте резко разделились. Несогласные с акцией назвали идею бредом. В качестве аргументов защитники ТЦ отметили, что это скажется на зарплатах сотрудников моллов.
В свою очередь торговые центры, чтобы не потерять клиентов, начали объявлять распродажи. Скидки в день запланированного бойкота предлагают, например, гипермаркеты «Ашан», «Лента» и «М.Видео».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.
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