Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов один из старейших ЛГБТ-ресурсов в России — портал Gay.ru, работающий с 1997 года.

Основанием для добавления сайта в черный список стало решение Алтайского районного суда Хакасии. В нем сказано, что на Gay.ru в свободном доступе для неопределенного круга лиц размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. По мнению суда, ее распространение «оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье и жизнь несовершеннолетних и умаляет ценность семейных отношений».

Пока доступ к Gay.ru не ограничивается, но от администрации требуют удалить запрещенную информацию. В редакции отмечают, что сайт предназначен для лиц старше 18 лет и содержит соответствующую пометку. Пользователям предлагают готовиться к блокировке.

В России с 2013 года действует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Если при этом используется интернет, то в качестве наказания предусмотрено наложение административного штрафа: для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. Организации также могут закрыть на срок до 90 суток.

Источник: Gay.ru