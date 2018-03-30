Сервис «Яндекс.Погода» запустил карту с показателями концентрации пыльцы в воздухе. Пользователи могут узнать о цветении растений, вызывающих аллергию. Карта основана на данных Aerostate и учитывает пробы воздуха, фазы цветения, температуру, а также влияние ветра и осадков.

Карта сообщает о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также часть Белоруссии, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Прогноз концентрации аллергена охватывает семь ближайших дней и рассчитывается с точностью до районов. На карте публикуется и долгосрочный прогноз, основанный на статистике за последние семь лет.

Отсюда можно перейти в сервис «Яндекс.Здоровье», где пользователям подскажут меры против аллергии или направят на консультацию с врачом-аллергологом.

Источник: пресс-служба «Яндекса»