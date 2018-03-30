На время проведения чемпионата мира по футболу РЖД увеличит число «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда, работающие только по выходным, будут курсировать между городами ежедневно.

Дополнительные составы будут отправляться из Петербурга в 11:00 и 11:10, из Москвы — в 11:30 и 11:40. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

На время турнира между Москвой и Петербургом будут курсировать 30 поездов ежедневно. Шесть из них будут ходить сдвоенными составами из 20 вагонов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Источник: пресс-служба РЖД