В России с 1 июня введут стандарт, разрешающий делать дорожное покрытие из ранее использовавшегося асфальта. Предварительный проект Росавтодора будет действовать по 1 июня 2019 года.

Сейчас вторичный асфальтобетон применяется для основания дороги. После тестирования технологии ее смогут использовать и для верхних слоев.

На дорогах со слабой интенсивностью движения старый асфальт составит до 20 % смеси, а на малоинтенсивных дорогах — до 100 %. На магистралях с интенсивным движением, например на федеральных трассах, такая технология запрещена.

Старый асфальт предлагается использовать также для ремонта дорог. «Метод экологичен и дает возможность ремонтировать трассы в короткие сроки с минимальными затратами и надлежащим качеством», — заверили в Росавтодоре.

Источник: «Известия»