Учащиеся Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо к руководству факультета коммуникаций, медиа и дизайна по поводу выпуска ток-шоу «В точку!» с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Обращение адресовано декану факультета Андрею Быстрицкому и руководителю образовательной программы «Журналистика» Сергею Корзуну. Студенты уведомляют руководство, что «находятся в некотором замешательстве» из-за формата, в котором прошла встреча с Песковым и последовавшим за этим скандалом. Они считают, что запрет на публикацию полной записи интервью является проявлением цензуры. Также учащиеся усмотрели нарушение журналистской этики в поведении ведущих, которые никак не отреагировали на сравнения журналисток с проститутками, к которым перешел Песков, комментируя скандал из-за поведения Леонида Слуцкого.

На момент публикации заметки под письмом подписались около 120 человек. Среди них значатся студенты факультета коммуникаций, медиа и дизайна, учащиеся других программ и выпускники Высшей школы экономики.

Одновременно с этим создатели ток-шоу «В точку!» уточнили, что не имеют никакого отношения к письму. По их словам, его составили студенты, которых даже не было на встрече. Также в редакции подчеркнули, что на них не оказывали «никакого влияния ни со стороны Дмитрия Пескова, ни со стороны Сергея Корзуна».

29 марта Дмитрий Песков стал гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он впервые прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Леонида Слуцкого и поведение Владимира Путина в Кемерове.

Предыдущие выпуски выкладывали полностью, но после встречи с Песковым в официальном сообществе ток-шоу опубликовали лишь короткие видео и фотографии. Полную запись встречи руководство университета решило не размещать в Сети по просьбе самого Пескова. Текстовую версию ток-шоу можно прочитать здесь.