С 30 марта россияне могут обращаться в МФЦ с запросом о предоставлении сразу нескольких госуслуг. До этого для получения нескольких услуг одновременно нужно было подавать отдельное заявление по каждой из них.

МФЦ теперь может самостоятельно формировать комплекты документов, а также подписывать заявки о предоставлении услуг от имени заявителя. Участие обратившегося лица при этом не потребуется.

По принципу «жизненной ситуации» в комплексный запрос вошли 30 услуг. Среди них — выдача водительских прав, справок о судимости, налоговых выписок, свидетельств о собственности, сертификатов на материнский капитал и информации из исполнительных листов. Исключение составляют случаи, где требуется личная подпись заявителя — например, при выдаче паспорта.

«Когда в семье рождается ребенок, родителям нужно одновременно получить до 19 государственных услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать ребенка в квартире и так далее. На каждую услугу необходимо свое заявление. Мы же хотим сделать так, чтобы подавалось одно заявление, а всю остальную работу брало на себя государство», — объяснил смысл нововведения министр экономического развития Максим Орешкин.

Источник: «Интерфакс»