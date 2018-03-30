Три воскресенья подряд — 1, 8 и 15 апреля — на некоторых участках перекроют движение транспорта, информирует ЦОДД. Изменения связаны с обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку.

В эти дни с 06:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной.

Недоступен будет и участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. 1, 8, 15 и 17 апреля с 06:00 до 16:00 закроют также участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.

Источник: «Интерфакс»