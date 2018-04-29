Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: Роскомнадзор против интернет-гигантов, главные угрозы свободе слова, скандал из-за Библии, ожидание летних торнадо, самые безопасные торговые центры Москвы и еще 15 новостей.

Противостояние Роскомнадзора и интернет-гигантов

27 апреля Роскмонадзор временно заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. В ответ на это «Яндекс» заявил об ударе ведомства по всему Рунету, «Одноклассники» выступили против любых ограничений, мешающих бизнесу, а «ВКонтакте» и вовсе запустила шифрование звонков по принципу Telegram. В этот же день на Роскомнадзор подали первый иск из-за массовых блокировок. Также его действия осудили ученые. Само ведомство обвинило в происходящем зарубежных провайдеров.

памятник Telegram

У здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти установили памятник Telegram. Инициаторами установки монумента стали местные школьники, попросившие деньги на покупку ноутбука для учебы у депутата областного парламента Владимира Петрова.

«Предатель» Дуров

В Краснодаре прошла акция «Отрядов Путина» против мессенджера Telegram. Пожилые активисты потребовали закрыть «экстремистскую» организацию «предателя» Дурова и сожгли фотографию предпринимателя, а вместе с ним и купол Исаакиевского собора, также оказавшегося на снимке.

Главные угрозы свободе слова

«Репортеры без границ» включили Россию в тройку основных угроз свободе слова вместе с Китаем и Дональдом Трампом. Эксперты отмечают, что в России зафиксировано рекордное с момента распада СССР количество задержанных журналистов, федеральные СМИ по-прежнему контролируются олигархами, а давление на оставшиеся независимые СМИ растет.

Скандал вокруг Библии

Американское издание GQ опубликовало список знаменитых книг, которые якобы зря считаются важными и необходимыми. На 12-м месте оказалась Библия. Ее содержание в материале критикуется из-за противоречий, нравоучительности, глупости, а временами и злонамеренности. Список GQ возмутил христиан. Некоторые из них заявили, что это очередная демонстрация нелюбви к христианству со стороны либералов.

Штраф за Собчак

Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 20 тысяч рублей из-за записи в блоге Ксении Собчак, содержавшей ссылку на видео с нецензурной бранью. В ролике, посвященном январской встрече журналистки с жителями Грозного, ей из толпы крикнули «******* [уезжай]!».

Новые правила для будущих водителей

Госавтоинспекция собирается изменить правила проведения экзамена по вождению. Для этого планируется объединить контрольные заезды учащихся автошкол по автодрому и по городу в единый экзамен по практике вождения. Авторы инициативы считают, что новый экзамен позволит увидеть уровень владения всеми навыками вождения в реальных условиях.

Аскорбинка от всех расстройств

Cенатор Сергей Лисовский призвал не преувеличивать роль американских лекарств, ввоз которых может запретить законопроект о санкциях против США. Политик напомнил, что «аскорбинка и марганцовочка прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России». В качестве альтернативы член Совфеда предложил также использовать аналоги из Азии.

Успенский против «Простоквашино»

Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за «грубой переработки» его произведений в мультсериале «Возвращение в Простоквашино». Он просит привлечь «Союзмультфильм» к ответственности и призывает актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина не озвучивать персонажей.

Ожидание летних торнадо

Синоптики и климатологи предупредили о возможных торнадо в Москве в июле и августе. В РАН уточнили, что торнадо в Московской области бывают каждый год — «в нежилых зонах, где-нибудь в лесах», когда на смену жаре приходит резкое похолодание. Кроме того, прогноз относительно смерчей возможен только за 15 минут до явления.

Жертвы урагана

В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжелые травмы из-за урагана, который обрушился на Москву 21 апреля. Таким образом, число погибших в результате стихии увеличилось до двух человек.

Навальный против мэрии

Алексей Навальный назвал провокацией согласование митинга 5 мая на проспекте Сахарова, о котором сообщали в департаменте региональной безопасности. Политик заявил, что отказывается рассматривать любые площадки за пределами центра города, и призвал устроить акцию на Тверской.

Несогласованная фан-зона ЧМ-2018

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти согласовали со студентами МГУ размещение фан-зоны чемпионата мира по футболу рядом с главным корпусом университета. Инициативная группа учащихся достижение компромисса отрицает, обвиняя чиновника в манипуляции фактами.

Штрафы за переодевание в аэропорту

Пассажиров Домодедова, Шереметьева и Жуковского начнут штрафовать за попрошайничество, пребывание в аэропорту без билета дольше суток и «нахождение в лежачем положении». Новыми правилами также запрещается слушать музыку без наушников и переодеваться в неположенных местах. Штрафы составят от 100 рублей до 4 тысяч.

Вытеснение ДК «Петлюра»

Дворец культуры «Петлюра» на Петровке опечатали представители соседнего Высоко-Петровского монастыря. Они ссылаются на решение суда, по которому часть подвала отдается монастырю. Художник Александр Петлюра заявил, что не получал об этом уведомлений и назначил на 1 мая фестиваль в защиту ДК.

Название для розовой ветки

В проекте «Активный гражданин» запустили голосование за название новой розовой ветки метро, которую запустят уже в этом году. Участники могут оставить рабочее название «Кожуховская», проголосовать за альтернативный вариант «Некрасовская», предложить собственное наименование или отдать решение на откуп специалистам.

Самые безопасные торговые центры

Эксперты Московского архитектурного института проверили пожарную безопасность в 20 самых популярных у москвичей торговых центрах. Меньше всего времени на эвакуацию требуется посетителям «Меги» в Химках. В то же время наименее безопасными признали «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ, «Метрополис», «Европейский» и «Атриум».