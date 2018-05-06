Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: лозунги «Монстрации», штрафы за оборот санкционных товаров, клон Telegram от «ВКонтакте» и еще семь новостей.

Задержания на акции против Путина

5 мая на акциях протеста «Он нам не царь», приуроченных к инаугурации Владимира Путина, по всей России задержали более тысячи человек. Большинство из них — в Москве. Некоторых активистов начали задерживать еще накануне митинга: как за онлайн-призывы присоединиться к протесту, так и за участие в других акциях, к которым раньше не было претензий.

Многотысячный митинг в поддержку Telegram

30 апреля в Москве состоялся согласованный митинг в поддержку заблокированного в России мессенджера Telegram. По данным объединения «Белый счетчик», на акцию пришли 12,3 тысячи человек. По версии полиции, 7,5 тысячи. Они требовали расформировать Роскомнадзор и отменить законы, ограничивающие свободу интернета.

Абсурд на «Монстрации»

1 мая по всей России прошла «Монстрация» — ставшая уже традиционной акция, участники которой выходят на улицы с абсурдными лозунгами. Участники шествия, например, призывали «не лезть в Бутырку» и отдать «всю власть воображению». Впервые к акции присоединилась и Москва.

Максимально счастливые россияне

ВЦИОМ выяснил, что 83 % россиян считают себя счастливыми. Об обратном заявил каждый десятый опрошенный. Индекс счастья населения достиг максимума за всю историю наблюдений. Поводами для счастья обычно называют семью, здоровье, хорошую работу и детей. Неудовлетворенность же жизнью возникает в основном из-за материальных трудностей.

«Царь-телефон» для Путина

Компания Caviar представила люксовую линейку «Царь-телефонов», посвященную инаугурации президента Владимира Путина. В дизайне самой дорогой модели за 1,9 миллиона рублей отражены Конституция, знак президента и герб. Корпус выполнен из золота и телячьей кожи и украшен бриллиантами. Две другие модели продают за 219 и 258 тысяч рублей.

Рекордные «Мстители»

Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд по предпродажам билетов в России и по кассовым сборам в первый день проката. В день премьеры картина собрала в отечественных кинотеатрах 276 миллионов рублей, а с учетом стран СНГ — 310 миллионов. Новинку посмотрели свыше 900 тысяч человек.

Клон Telegram от «ВКонтакте»

В коде приложения социальной сети «ВКонтакте» нашли функцию создания каналов, аналогичных тем, что есть в мессенджере Telegram. Возможно, что новая функция появится в собственном мессенджере «ВКонтакте». В компании тестирование функции подтвердили, однако запуск в ближайшее время исключили.

Запрет на газировку

Компания «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего под санкции США, попросила правительство поддержать «Байкал Холдинг», который входит группу. Для этого в России предлагается запретить импорт минеральной воды и прохладительных напитков. Проект рассмотрят в профильных министерствах.

Штрафы за «санкционку»

Правительство предложило ввести штрафы на сумму до 100 тысяч рублей за транспортировку санкционных товаров по России, их хранение, маркировку, переработку и использование для производственных нужд, а также совершение любых видов сделок с ними. Исключение сделали только товарам для личного пользования.

Новый терминал Шереметьева

В аэропорту Шереметьево открылся новый пассажирский терминал В. Доступ сюда возможен как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход. Между комплексами аэропорта каждые четыре минуты будут курсировать подземные поезда.