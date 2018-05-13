Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: универсальные контрсанкции, боязнь остаться без «ВКонтакте», новый «Индекс бургера» и еще новостей.

«Игуанизация» Путина

7 мая состоялась инаугурация президента Владимира Путина. Российские пользователи назвали событие коронацией и даже «игуанизацией». После церемонии Путин вновь выдвинул Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и подписал новый «майский указ» о развитии России до 2024 года.

Ко дню вступления главы государства в должность социологи выяснили, как россияне относятся к успехам и неудачам Путина на посту президента, арт-группа «Явь» нарисовала в Петербурге граффити со сценой из балета «Лебединое озеро», а российские дизайнеры выпустили патриотическую линейку одежды.

Гражданская позиция казаков

Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции протеста «Он нам не царь». В свою очередь, «Центральное казачье войско» заявило, что казаки всего лишь высказали свою гражданскую позицию. А в «Первой сотне» заявили, что провокации, наоборот, исходили от оппозиционеров. Двое пострадавших от действий казаков, включая несовершеннолетнюю девушку, готовят жалобы в Следственный комитет.

Повышение пенсионного возраста

Дмитрий Медведев пообещал внести в Госдуму поправки о повышении пенсионного возраста. Премьер-министр отметил, что рамки выхода на пенсию установили еще в 30-е годы, но с тех пор жизнь в стране изменилась «в лучшую сторону». Ждать пенсию дольше согласны лишь 6 % россиян.

Универсальные контрсанкции

В Госдуме решили убрать из поправок о контрсанкциях запрет на ввоз лекарств, продовольствия, табака и алкоголя из США и других недружественных стран. Вместо этого правительству разрешат самостоятельно называть продукцию, которую нельзя ввозить в Россию. Также парламентарии подготовили поправки об уголовной ответственности за передачу сведений, которые привели или могли привести к санкциям против страны или ее жителей.

Угрозы Роскомнадзору

Неизвестные получили незаконный доступ к сайту Россотрудничества и опубликовали там обращение к Роскомнадзору и комикс с неофициальным маскотом ведомства. Сотрудников регулятора называют «кучкой некомпетентных безмозглых червей», которые занимаются «бессмысленным вандализмом». Анонимы добавили, что это последнее предупреждение.

потеря влияния

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых влиятельных людей мира. Владимир Путин, возглавлявший список в течение четырех лет, уступил лидерство главе КНР Си Цзиньпину. Длительное нахождение Путина на вершине рейтинга авторы списка назвали «беспрецедентным».

рекорды «Мстителей»

Фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд в российском прокате. За премьерный уик-энд с 3 по 6 мая картина собрала в кинотеатрах 1,16 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд принадлежал пятой части «Пиратов Карибского моря». Отказ от показа картины на День Победы, на котором настояло министерство культуры, привел к снижению сборов кинотеатров сразу на 50 миллионов рублей.

Страх остаться без «ВКонтакте»

Сервис Superjob выяснил, блокировки каких сайтов и приложений больше всего опасаются российские интернет-пользователи. Наибольшие переживания у респондентов вызывает возможное ограничение доступа к «ВКонтакте», YouTube и Google.

Запретные шашлыки

В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, введут особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и сжигание травы. С 25 мая по 25 июля нельзя будет пользоваться приспособлениями «для приготовления блюд на углях» в населенных пунктах, на прилегающих к ним территориях и в лесах. Также жителям могут и вовсе запретить посещать леса.

Переориентация «Ашана»

Торговая сеть «Ашан» собирается отказаться от образа дискаунтера с упором на дешевые товары. Вместе этого компания расширит ассортимент в среднем и премиум-сегменте по сниженной цене. Нововведения уже реализуют в трех точках, одна из которых — магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве.

Новый «Индекс бургера»

Delivery Club обновил «Индекс бургера» для России, показывающий, сколько бургеров могут купить жители определенного города на свою среднюю зарплату. По сравнению с сентябрем 2017 года индекс упал только в Москве, Сочи, Воронеже и Омске.

строительство метро

Заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что в 2020 году в Москве запустят десять станций Большой кольцевой линии метро. Так, через два года планируется завершить строительство участков от «Хорошевской» до станции «Нижние Мневники», от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» и от «Проспекта Вернадского» до «Каховской».

Самые комфортные города России

Министерство строительства составило рейтинг качества городской среды в России. В него вошли 300 населенных пунктов в 85 регионах, в том числе 15 мегаполисов. Лидером списка стала Москва, за которой расположились Петербург и Казань.