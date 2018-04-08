Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: прогулки картонного Слуцкого, уголовный запрет на приближение, появление невозвратных билетов на поезда, проверка горящего шоколада, новое «Простоквашино» и еще 10 новостей.

Пожар в ТЦ «Персей для детей»

4 апреля в московском торговом центре «Персей для детей» загорелся склад с детскими игрушками. Из здания эвакуировали около 300 человек, но один из работников ТЦ погиб по дороге в больницу. Также при тушении огня пострадали шесть пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

ИСК против Telegram

Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко уже рекомендовал пользователям переходить на ICQ. В свою очередь, The Village рассказал, как продолжить пользоваться Telegram и в случае блокировки.

Закрытие «Гоши Рубчинского»

Дизайнер Гоша Рубчинский решил закрыть свой бренд и пообещал запустить вместо него «что-то новое». Июньское шоу в Париже отменили. Таким образом, показ в Екатеринбурге стал последним. Новых сезонных коллекций не ожидается.

Санкции против олигархов

Власти США ввели санкции против 12 компаний и 24 россиян из так называемого «кремлевского списка». В частности, под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Самые неконкурентные выборы

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина заключил, что конкуренция на прошедших 18 марта президентских выборах оказалась самой низкой за всю историю России. Для сравнения использовался индекс Лааксо — Таагеперы, который зависит от результатов лидера и считается показателем уровня настоящей конкуренции.

Прогулка с картонным Слуцким

Правозащитница Алена Попова организовала путешествие по Москве для картонной фигуры депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам. В первый день акции ее увезли от здания Госдумы в ОВД, но затем отпустили после профилактической беседы. На следующий день вместе с ней задержали еще нескольких активисток.

Задержание главы протеста в Волоколамске

2 апреля суд приговорил лидера протестного движения в Волоколамске Артема Любимова к 15 суткам ареста за неповиновение требованию полицейского показать паспорт. Сам Любимов считает, что его задержали, чтобы помешать проведению очередного митинга против полигона «Ядрово».

Похороны основателя «Театра.doc»

«Театр.doc» собрал с помощью краудфандинга миллион рублей на похороны художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Власти сперва отказались предоставить ему бесплатное место, ссылаясь на отсутствие заслуг перед государством, но затем пообещали профинансировать похороны. В театре метания мэрии сочли оскорбительными.

Запрет на приближение и прогулки

Госдума приняла законопроект о введении новой меры пресечения — запрета на действия. Суды смогут запрещать подозреваемым или обвиняемым находиться в определенных местах, посещать некоторые мероприятия, общаться с отдельными лицами, пользоваться интернетом или управлять автомобилем.

Очередники без элитных квартир

Квартиры в доме в центре Москвы, построенном за счет городского бюджета по программе «Жилище», оказались в свободной продаже в качестве элитного жилья. Квартиры должны были бесплатно или на льготных условиях достаться многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий.

Профилактика СПИДа как гей-пропаганда

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал закрыть ресурс «СПИД.Центр» за гей-пропаганду и привлечь к ответственности его создателей. В обращении, например, упоминается директор фонда Антон Красовский, которого депутат называет «геем на передержке».

невозвратные билеты на поезда

Госдума приняла законопроект, позволяющий железнодорожникам продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Предполагается, что инициатива снизит стоимость проезда на 10–20 %. Документ должен вступить в силу с начала 2019 года.

Проверка горящего шоколада

Роспотребнадзор проверит бренды шоколада после появления в интернете роликов, на которых покупатели поджигают плитку. По мнению пользователей, шоколад должен не гореть, а плавиться, поэтому они считают, что эксперимент указывает на небезопасность продукции.

Современное «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» выложила первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Ее посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных мультфильмах. The Village уже выяснил, как к мультику отнеслись зрители.

Отмена «Ласточки»

Московский фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка» отменили в 2018 году из-за чемпионата мира по футболу, одной из главных площадок которого станет стадион «Лужники». В эти же даты здесь планировался праздник. Следующее мероприятие организаторы проведут в 2019 году.