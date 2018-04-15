Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: запрет американских товаров, угроза дефицита продуктов, провалившийся бойкот «Яндекс.Такси», принудительная проверка школьников на наркотики, три билборда Гринписа и еще 10 новостей.

Война Роскомнадзора с Telegram

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. Веб-версию сервиса уже внесли в реестр запрещенных сайтов, однако провайдеры начнут блокировать Telegram со следующей недели. При этом в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов в случае трудностей при блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений.

Публикация от Pavel Durov (@durov) 13 Апр 2018 в 4:44 PDT

Запрет американских товаров

Депутаты Госдумы подготовили ответные меры на санкции США. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддержавших санкции. Также в России хотят производить американские товары без разрешения правообладателей.

Обвал курса рубля

Из-за санкций США против бизнесменов из «кремлевского списка» и обострения отношений между Москвой и Вашингтоном на фоне конфликта в Сирии биржевые курсы доллара и евро на этой неделе обновили свои максимумы с 2016 года. Доллар дорожал до 65 рублей, а евро — до 80. Продавцы электроники и одежды уже предупредили, что если стоимость российской валюты не вернется к исходным значениям, то им придется поднять цены.

Опасность ЧМ для иностранцев

Власти США предупредили футбольных фанатов о рисках, связанных с поездками на ЧМ-2018 в Россию. Предполагается, что из-за массовой высылки дипломатов снизится консульская поддержка приезжих, что помешает обеспечить безопасность болельщиков на должном уровне.

Митинг против «царя»

Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина. Россиянам предлагают выйти на улицы «против коррупции, бедности, установления монархии, неравенства, цензуры, беззакония и блокировки Telegram». Глава Чечни Рамзан Кадыров, тем временем, предложил разрешить Путину править вечно.

ИзвинениЯ НИУ ВШЭ

Сотрудники департамента медиа Высшей школы экономики в открытом письме извинились за удаление записи интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Преподаватели признали, что это противоречит принципам, которые преподаются студентам на журфаке. Чтобы подобное не повторилось, в «Вышке» разработают регламент учебных теле- и радиопрограмм.

Удаление порочащей информации

Госдума одобрила законопроект о блокировке сайтов, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию россиян. Если ресурс не удалит информацию по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту. Теперь документ рассмотрят Совет Федерации и президент.

Угроза дефицита продуктов

Торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» предупредили о возможном дефиците продуктов. По их данным, только половина поставщиков готова работать в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Если компании не успеют перейти на электронный документооборот до 1 июля, их продукцию не допустят до продажи.

Фальсификат в больницах и школах

Россельхознадзор сообщил о значительной доле фальсификата среди продуктов в школах, больницах, роддомах и домах престарелых. Чаще всего нарушения выявляют в молочной продукции, однако претензии есть также к качеству мяса и круп. Ведомство проинформировало о проблеме Роспотребнадзор, а также попросило ФАС внести изменения в систему госзакупок.

Провалившийся Бойкот «Яндекс.Такси»

10 апреля водители попытались бойкотировать заказы от «Яндекс.Такси», чтобы заставить сервис пересмотреть условия расчета комиссии. После введения новых правил они вынуждены отдавать посредникам до 30 % от суммы каждого заказа. В «Яндекс.Такси» заявили, что бойкот на работе сервиса никак не отразился.

Яшин во главе Москвы

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре. По словам политика, он хочет изменить «варварскую» систему, созданную нынешним градоначальником Сергеем Собяниным и «Единой Россией». Среди проблем города он обозначил коррупцию, «мафию» в сфере ЖКХ и уничтожение памятников архитектуры.

Расследование Утечки данных пассажиров метро

Роскомнадзор запросит у компании «МаксимаТелеком», предоставляющей доступ к Wi-Fi в московском метро, информацию о возможных нарушениях прав пользователей после сообщений об утечке персональных данных. Представители компании заявили о готовности предоставить ведомству все необходимые для проведения расследования сведения.

Принудительная проверка на наркотики

Московских восьмиклассников начнут в обязательном порядке проверять на употребление наркотических и психотропных веществ. Такое решение департамент региональной безопасности принял после положительных результатов пилотного проекта.

Транспортная взаимность

Власти Москвы и Петербурга договорились о взаимном использовании транспортных карт городов. Теперь «Подорожник» можно использовать для проезда в московском метро, а «Тройку» — в петербургской подземке. Позже такая возможность появится и на наземном транспорте.

Три билборда Гринписа

Гринпис установил у супермаркета «Пятерочка» в Москве три рекламных щита с текстами «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, „Пятерочка“?». Так активисты хотят обратить внимание на «безответственное поведение» ретейлера, продающего пластиковые пакеты, которые «загрязняют природу и губят животных».