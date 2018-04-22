Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: расплата за запуск бумажных самолетиков, заманивание студентов в Россию, распознавание лиц в метро, флешмоб по загрязнению Москвы, новый лесби-дейтинг и еще 10 новостей.

Попытки заблокировать Telegram

Желание Роскомнадзора немедленно заблокировать Telegram привело к сбою в работе мессенджеров Slack и Viber, игрового сервиса Twitch, нескольких хостинг-провайдеров и десятков других компаний. В ответ на это Павел Дуров запустил «Цифровое сопротивление» и пообещал поддержать администраторов VPN-сервисов биткоинами. Пути обхода блокировки начали искать даже госструктуры. Пользователи же устроили флешмоб, в результате которого на Google Maps временно появился Роскомпозор. Из ФСБ при этом дошли слухи, что Telegram решили блокировать не из-за шифрования переписки, а из-за желания Дурова стать «новым Мавроди» с собственной криптовалютой.

Расплата за запуск бумажных самолетиков

Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ Марии Алехиной и Дмитрию Энтео, задержанным 16 апреля во время запуска бумажных самолетиков на акции против блокировки Telegram около здания ФСБ на Лубянке. Активистов признали виновными в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Заманивание студентов в Россию

В России запустили проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» для обучающихся за границей студентов, готовых перевестись в МГИМО. Причиной возвращения может стать «негативное влияние русофобских настроений» за рубежом. В особенности это касается россиян в Великобритании.

Time без Путина

Владимир Путин впервые с 2013 года не попал в ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time. Вместо Путина в политической категории перечня оказались президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНДР Ким Чен Ын, мэр Лондона Садик Хан и принц Гарри.

Мэр Варламов

Илья Варламов решил баллотироваться в мэры Москвы и использовать выборы, чтобы донести свои идеи до окружающих. В частности, блогер предлагает освободить Кремль от администрации президента, убрать памятник Петру I, снести торговые центры с привокзальных площадей, разблокировать крыши и подвалы, а также пересмотреть работу транспортной системы.

Флешмоб по загрязнению Москвы

Ярославец Антон Беляев запустил флешмоб #ПривезиМусорВМоскву, в рамках которого он привез в столицу три больших пакета с отходами. Так активист решил выразить протест против мусора, который везут из Москвы на полигон «Скоково» под Ярославлем.

Распознавание лиц в метро

Столичные власти начали тестировать систему распознавания лиц в метро. Камеры фиксируют входящих и выходящих пассажиров, распознавая до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения с разыскиваемым информация передается в полицию.

москвичи-поджигатели

Гринпис и комитет лесного хозяйства Московской области назвали причиной неприятного запаха в Москве пал сухой травы. Жалобы на запах гари продолжаются с 15 апреля. Поджоги, которые организуют сами горожане, повторятся и в майские праздники, уверены экологи.

Мошенничество с сотовыми данными

В Москве задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет подделывал документы и получал у сотовых операторов данные о переговорах сотен людей, после чего перепродавал их третьим лицам. Кому и с какой целью передавались эти данные, неизвестно. На обвиняемого завели уголовное дело.

Угроза массового сноса в Котельниках

Жители подмосковного округа Котельники пожаловались на угрозу массового сноса домов. На сайте администрации Котельников указано, что снос необходим для развития застроенных территорий микрорайонов Ковровый и Белая Дача. Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Левина в сериале «Интерны», подал заявку на проведение митинга против сноса домов.

Сроки отключения горячей воды

МОЭК запустила сервис, информирующий о сроках профилактических работ, из-за которых в Москве отключат горячую воду. Чтобы узнать, как долго в доме не будет воды, достаточно ввести адрес. Вместе с датой в системе указано также время начала и окончания отключений.

Компенсация за реновацию

Москвичи, согласившиеся на переселение по программе реновации, смогут переехать в квартиры меньшей площади и получить денежную компенсацию. Компенсацию введут по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр. Эта схема поможет ускорить переезд из наиболее ветхих домов.

Первый легальный бордель

В Москве откроется отель для взрослых Dolls Hotel, на базе которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. Услуги здесь будут предоставлять только секс-куклы. Час в номере с куклой обойдется клиенту до 5 тысяч рублей. По мнению основателя центра, проект борется с эксплуатацией женщин и помогает людям с психическими отклонениями.

Объединенный Universal University

Новый университет в области креативных индустрий Universal University объединит Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу кино, архитектурную школу МАРШ и школу компьютерных технологий Scream School. На платформе университета запустят три новых проекта: Moscow Music School, Московскую школу коммуникаций MACS и бизнес-инкубатор.

Знакомства для девушек

Сервис Loveplanet запустил приложение Wonder для знакомств лесбиянок и бисексуалок. Например, в разделе «Встречи» можно посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий свидания, а «Чаты» позволяет обсудить последние события. Приложение бесплатное, но дополнительная подписка дает расширенные возможности.