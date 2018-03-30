Московский Arma17 в очередной раз вошел в рейтинг лучших клубов мира по версии DJ Mag.

Издание отметило, что команда проекта Arma продолжает проводить мероприятия, несмотря на закрытие клуба и прекращение деятельности на территории России. В обновленном списке заведение поднялось на восемь позиций, заняв 79-ю строчку.

В последние годы Arma17 была единственным клубом, представлявшим Россию в рейтинге DJ Mag, однако в этом году перечень пополнил московский клуб «Пропаганда», расположившийся на 84-м месте.

Лучшим клубом мира издание признало бразильский Green Valley, сменивший на вершине списка закрывшийся Space Ibiza. В топ-3 также вошли испанский Ushuaïa и сингапурский Zouk.

В мае 2017 года Arma отказалась от организации новых мероприятий на отечественных площадках и решила расширять географию. Этому предшествовал срыв нескольких вечеринок в Москве и Санкт-Петербурге. 2 июня проект проведет в Берлине фестиваль Arma X в честь своего десятилетия.

Источник: DJ Mag