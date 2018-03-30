Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Цензура в «Вышке»

Высшая школа экономики удалила видеозапись студенческого ток-шоу с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым по просьбе политика. Студенты вуза, а также профсоюз журналистов и работников СМИ расценили ситуацию как цензуру. В связи с этим учащиеся ВШЭ опубликовали открытое письмо к руководству факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

Угроза блокировки Gay.ru

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов портал Gay.ru — один из старейших ЛГБТ-ресурсов в России. Основанием для этого стало решение районного суда села Белый Яр, обнаружившего на Gay.ru пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, представляющую опасность для несовершеннолетних.

Антибойкотная распродажа в ТЦ

Жители российских городов призвали устроить в субботу, 31 марта, акцию бойкота торговых центров после трагедии в Кемерове. Чтобы не потерять клиентов, ТЦ устроили в ближайшие выходные распродажи. Скидки в день бойкота предлагают гипермаркеты «Ашан», «Лента» и «М.Видео».

Мусорные бунты в Подмосковье

В подмосковном Волоколамске не стали вводить режим ЧС, накануне обещанный местным жителям на митинге против свалки «Ядрово». Вместо этого горожанам начали выдавать респираторы. Тем временем жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно».

Мизулина против Навального

Елена Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео, в котором она приносит соболезнования Владимиру Путину из-за пожара в Кемерове. По словам сенатора, в ролике, распространяемом в соцсетях, фигурируют «ложные подписи и комментарии». Политик назвала основными распространителями видео Алексея Навального и издание Znak.com, обвинив их в клевете.

Подозрительное отчество сестры Дяди Федора

Зрители обратили внимание на странное отчество новой героини мультсериала «Простоквашино» Веры Павловны — сестры Дяди Федора. Отца героев уже более 40 лет зовут Дмитрий. В «Союзмультфильме» путаницу объяснили ошибкой, однако исправлять ее не планируют. Решение оставить неверное отчество Эдуард Успенский назвал «полным идиотизмом» и пригрозил создателям сериала судом.