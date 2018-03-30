В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии московского метро закроют на ремонт

Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем. Станция возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 2 апреля, однако на следующих выходных, 7 и 8 апреля, вновь закроется для продолжения ремонта.

Кроме того, с 2 апреля по 24 мая изменится режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии. По будням с 07:00 до 11:00 эскалаторы вестибюля, выходящего к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам, будут работать только на спуск. Также с понедельника по четверг с 16:30, а по пятницам с 15:30 до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем.

Источник: Московский метрополитен