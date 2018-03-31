Обновлено: добавлена информация о восстановлении движения

На участке Сокольнической линии метро от «Сокольников» до «Парка культуры» остановили движение из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.

Пассажиров попросили пользоваться другими линиями подземки и наземным транспортом.

UPD (14:02): Московский метрополитен сообщил в своем твиттере о восстановлении движения.

Источник: Московский метрополитен