На участке Сокольнической линии метро остановили движение из-за инцидента с пассажиром (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о восстановлении движения
На участке Сокольнической линии метро от «Сокольников» до «Парка культуры» остановили движение из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.
Пассажиров попросили пользоваться другими линиями подземки и наземным транспортом.
UPD (14:02): Московский метрополитен сообщил в своем твиттере о восстановлении движения.
Источник: Московский метрополитен
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