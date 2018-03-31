Сотовый оператор Yota представил новые тарифы для смартфонов. Абоненты могут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только интернетом. При этом в Москве и Подмосковье можно оставить доступ лишь к мессенджерам и социальным сетям.

Безлимитный доступ на месяц к одному выбранному мессенджеру в Москве обойдется в 15 рублей, а к одной соцсети — 25 рублей. За неограниченный просмотр роликов на YouTube придется заплатить 60 рублей в месяц.

Минимальный московский тариф составит 15 рублей при подключении только одного мессенджера

При необходимости можно отдельно докупить пакеты голосовой связи и мобильного интернета. Так, 100–700 минут исходящих вызовов стоят 50–400 рублей, а цена на интернет-трафик до 30 гигабайт составляет 200–380 рублей.

В Петербурге за минимальный пакет мобильного интернета на 7 гигабайт придется заплатить 200 рублей

По данным опроса EY, в феврале 8 % россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем обычной сотовой связью. Еще 31 % респондентов звонили через мессенджеры не реже, чем по телефону. Однако для комфортного пользования смартфоном мессенджеров недостаточно, считает представитель МТС Алексей Меркутов. По его мнению, необходим также доступ к облакам, поисковым системам, почте, онлайн-картам и другим сервисам.

Источник: «Ведомости»