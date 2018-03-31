Yota представила тарифы для пользователей мессенджеров
Сотовый оператор Yota представил новые тарифы для смартфонов. Абоненты могут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только интернетом. При этом в Москве и Подмосковье можно оставить доступ лишь к мессенджерам и социальным сетям.
Безлимитный доступ на месяц к одному выбранному мессенджеру в Москве обойдется в 15 рублей, а к одной соцсети — 25 рублей. За неограниченный просмотр роликов на YouTube придется заплатить 60 рублей в месяц.
При необходимости можно отдельно докупить пакеты голосовой связи и мобильного интернета. Так, 100–700 минут исходящих вызовов стоят 50–400 рублей, а цена на интернет-трафик до 30 гигабайт составляет 200–380 рублей.
По данным опроса EY, в феврале 8 % россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем обычной сотовой связью. Еще 31 % респондентов звонили через мессенджеры не реже, чем по телефону. Однако для комфортного пользования смартфоном мессенджеров недостаточно, считает представитель МТС Алексей Меркутов. По его мнению, необходим также доступ к облакам, поисковым системам, почте, онлайн-картам и другим сервисам.
Источник: «Ведомости»
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