«Открытая Россия» совместно с Дмитрием Гудковым провела тренинг для муниципальных депутатов и горожан по проверке торговых центров на пожарную безопасность. Видеозапись лекции опубликовали на YouTube-канале движения.

Также правозащитники представили чеклист для гражданского контроля, созданный на основе материалов лектора академии МЧС. Москвичи могут присылать результаты проверок торговых центров на адрес [email protected] В случае обнаружения нарушений команда Гудкова обещает помочь с депутатскими запросами.

Как и обещал, выкладываю инструкцию, она же чеклист, по гражданской проверке торговых центров на пожарную безопасность: https://t.co/Q6BoQcmEE4 pic.twitter.com/rUI5P1EPly — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 29 марта 2018 г.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: Дмитрий Гудков