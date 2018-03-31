Пять американцев индийского происхождения обвинили авиакомпанию «Аэрофлот» в расовой дискриминации: их вынудили лететь в Индию, хотя они должны были отправиться в Соединенные Штаты.

Как следует из жалобы пассажиров в департамент транспорта США, они направлялись из Дели в Нью-Йорк транзитом через Шереметьево, однако из-за непогоды в американском аэропорту рейс «Аэрофлота» из Москвы задержали. Когда пассажиры попытались зарегистрироваться на другие рейсы до Нью-Йорка, в компании сообщили об отсутствии свободных мест. При этом, по словам заявителей, другим американским пассажирам со светлой кожей предоставили возможность вылететь в США. ​

Согласно жалобе, представитель «Аэрофлота» указал путешественникам, что компания не может выдать им транзитные визы, поэтому в пределах 24 часов им придется вернуться в Индию, иначе российские власти их туда депортируют. В ответ пассажиры «многократно» объясняли сотрудникам перевозчика, что их не могут депортировать в Индию, так как они являются гражданами США.

По словам заявителей, «Аэрофлот» относился к пассажирам, «которых воспринимал как белых американцев, заметно по-иному, чем к пассажирам, которых воспринимал как азиатских путешественников». Так, два белых американца, летевших из Хошимина в Нью-Йорк и оказавшихся в аналогичной ситуации, сообщили, что они остались в Москве более чем на 24 часа и не сталкивались с попытками депортации обратно во Вьетнам. Более того, перевозчик предоставил им доступ в комнату для отдыха. ​В свою очередь, заявителям пришлось улететь рейсом авиакомпании в Нью-Дели.

Как сообщил «РБК» представитель «Аэрофлота», «тщательное внутреннее расследование установило, что никакой дискриминации пассажиров не было, но был факт недостаточно вежливого обращения». Также источник в компании рассказал изданию, что пассажирам «сразу же была предложена высокая компенсация, но они изначально не пошли на конструктивное решение», заявив «несопоставимые с ущербом условия». Кроме того, путешественники угрожали обратиться в СМИ с обвинениями в расовой дискриминации, если компания не пойдет на их условия, добавил собеседник «РБК».

Источник: «РБК»