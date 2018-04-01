Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о досрочном уходе со своего поста «по собственному желанию». Тулеев, возглавлявший область более 20 лет, заявил об отставке на фоне расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя», — сказал губернатор региона в видеообращении.

Тяжело больной 73-летний Тулеев, как объясняли источники, хотел уйти в отставку еще в прошлом году (он был переизбран на очередной срок в 2015-м году, следующие выборы в области должны пройти в 2020-м), но этого все же не произошло. После трагедии в «Зимней вишне» губернатор стал самым критикуемым главой региона в России. Тулеев отказался приезжать к торговому центру, сославшись на то, что кортеж перегородит доступ к зданию пожарным, извинялся за трагедию перед президентом Владимиром Путиным, называл «бузотерами» участников митинга, на котором собрались родственники погибших во время пожара.

Слухи о возможной отставке Тулеева фигурировали всю неделю, последний раз об этом говорили в субботу, 31 марта. Источники издания Znak объясняли, что «отставка Тулеева будет носить мягкий характер: губернатор сам обратится к жителям области и заявит об уходе на пенсию». Так и случилось.

Путин принял досрочную отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель Тулеева, бывший гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: администрация Кемеровской области, сайт президента России